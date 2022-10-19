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الأربعاء، 19-10-2022 03:24 م

خارجية النواب ترحب بقرار أستراليا وقف نقل سفارتها إلى القدس

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الوكيل الإخباري - رحبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بقرار الحكومة الأسترالية القاضي بوقف نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

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وقالت، في بيان صحفي أصدرته على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي وتحديداً حل الدولتين.


وأوضح حينا أن تلك الخطوة تؤكد أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة.


وأعربت خارجية النواب، عن تقديرها للحكومة والشعب الأسترالي على تلك الخطوة الشجاعة.


 




 

 


 

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