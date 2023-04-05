خارجية النواب تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف اليوم الأربعاء، والاعتداء عليه والمصلين فيه.

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وأكد رئيس اللجنة خلدون حينا في بيان أن اقتحام "الأقصى" والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكاً صارخاً، وتصرفاً مداناً ومرفوضاً.



وطالب حينا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.



وحذر من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.