خارجية النواب تستنكر انتهاكات الاحتلال تجاه الأقصى

الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بحمايةٍ مكثفةٍ من شرطة الاحتلال.

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وقال رئيسها النائب خلدون حينا، إن تصاعد وتيرة الانتهاكات، وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم القدسي الشريف، وفرض القيود على دخول المصلين إلى "الأقصى"، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.



وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهاً خطيراً، ينذر بالمزيد من التصعيد.



وطالب حينا، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته.



وأكد ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون "الأقصى".