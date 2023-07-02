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الأحد، 02-07-2023 02:42 م

"خارجية النواب" تستنكر جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

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الوكيل الإخباري - أعرب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن استنكارهم الشديد، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد سماح السلطات السويدية بهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والتمييز.اضافة اعلان


وأكدوا، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، على لسان رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، رفضهم المطلق لمثل هذه الأفعال، التي تُعتبر جريمة واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين، داعين إلى التصدي لمثل هذه التصرفات والأفعال المسيئة، والتي لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير.

وشددوا على ضرورة احترام الرموز الدينية، والعمل على نشر وتعزيز قيم الاحترام المشترك والمحبة والتسامح والرحمة التي حث عليها القرآن الكريم، مشيرين بهذا الصدد الى المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز قيم التعاطف والرحمة واحترام الآخرين والتسامح وحرية الأديان والتي بدأت برسالة عمان ثم كلمة سواء وليس اخرها المبادرة المتعلقة بأسبوع الوئام بين الأديان.

وفيما حذروا من خطورة هذه الممارسات الاستفزازية، دعوا المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام والعدل والإنسانية إلى اتخاذ مواقف رافضة لتلك الأفعال التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.

 




 

 


 

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