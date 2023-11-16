الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

القوات المسلحة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس

كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام بجنوب القدس

المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء

صدور إرادات ملكية سامية

حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

عاجل

الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

الخميس، 16-11-2023 06:57 م

خارجية النواب تستنكر قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

1700146775669


الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية قصف قوات الاحتلال الصهيوني محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.

اضافة اعلان


وشددت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن هذا القصف لن يوقف كوادر المستشفى الميداني عن القيام بدوره تجاه الأهل والأشقاء بقطاع غزة، مطالبة بضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي الغاصب.


وشددت على ضرورة، أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويوقفها.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط المستشفى الميداني الأردني ما أدى لإصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202312124333233343813 (1)

خارجية النواب تدين اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

WhatsApp Image 2023-11-15 at 10.44.37 PM

الفايز: الملك قام بتحركات دولية وعربية واسعة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني

920237165512676845991

مجلس النواب: نحمل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن سلامة المستشفى الميداني وكوادره

1700048236602

مجلس النواب يُقر مُعدل العمل المهني ويناقش مُعدل ضريبة العقار

1120231315326478525101

الصفدي : لا أحد يزاود على مواقف الأردن

IMG-20231114-WA0194

"الأسرة النيابية" تُنظم لقاء حواري حول مُعاناة الأطفال والنساء في غزة

أخبار متعلقة
920237165512676845991

مجلس النواب: نحمل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن سلامة المستشفى الميداني وكوادره

1698059341662

الفايز يؤكد ضرورة وجود جهد دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

0L5A6467

ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا

0L5A0436

مجلس الأعيان يدعو لرص الصفوف خلف الملك في التصدي للجرائم الإسرائيلية

WhatsApp Image 2023-10-18 at 10.45.12 AM

الصفدي: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وجرائمه ومجازره في غزة

M63A9908

جلسة طارئة لمجلس النواب ظهر الأربعاء