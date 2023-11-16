خارجية النواب تستنكر قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية قصف قوات الاحتلال الصهيوني محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.

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وشددت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن هذا القصف لن يوقف كوادر المستشفى الميداني عن القيام بدوره تجاه الأهل والأشقاء بقطاع غزة، مطالبة بضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي الغاصب.



وشددت على ضرورة، أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح يدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويوقفها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط المستشفى الميداني الأردني ما أدى لإصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي .