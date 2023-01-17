خارجية النواب تستنكر منع الاحتلال للسفير الأردني من دخول باحات الأقصى

الوكيل الاخباري - عبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي تجول السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي ودخوله باحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.



واعتبرت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، هذا التصرف خرقا للقوانين والتشريعات الدولية وتقويضا للجهود الأردنية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران.



وأكدت اللجنة إدانتها لكل التدخلات الإسرائيلية غير المقبولة في شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.



وشددت اللجنة على أن التعرض لشخص السفير الأردني ومنعه من التحرك يعتبر اعتداء على كل الأردنيين وحقوقهم، مشيرة إلى ضرورة وقف تلك الانتهاكات.



ودعت اللجنة الحكومة لإعادة النظر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات بين المملكة والكيان الإسرائيلي جراء هذا التصرف غير المسؤول وتكرار الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين ومحاولة الكيان تغيير الوضع القائم في القدس الشريف.

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