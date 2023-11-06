خارجية النواب تُشيد بجهود الملك تجاه أهل غزة

الوكيل الإخباري - أشادت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، والالتفاف خلف القيادة، والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

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وثمنت، في بيان صحفي على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، اليوم الاثنين، جهود الجيش العربي بإنزال مُساعدات طبية للمُستشفى الميداني الأردني في غزة، بتوجيهات من جلالة الملك، مُعربة عن فخرها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم "الميداني الأردني" على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال حينا إن الأردن هو الأقرب لفلسطين، وسيبقى السند الحقيقي والداعم للغزيين، الذين يتعرضون إلى أبشع عدوان في التاريخ، داعيًا إلى ضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فورًا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأهل هُناك.