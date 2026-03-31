خارجية النواب تشيد بقمة جدة: رؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم الزيادين، عن اعتزازها بمخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في مدينة جدة، وجمعت عبد الله الثاني بن الحسين بأخويه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.





وأكدت اللجنة أن هذا اللقاء الاستراتيجي يمثل صمام أمان حقيقي للمنطقة، ويعكس وحدة المصير والموقف العربي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتسارعة التي تهدد استقرار الإقليم.



وشدد الزيادين على أن توافق الرؤى بين القادة الثلاثة يبعث برسالة حازمة بضرورة حماية الأمن القومي العربي ورفض كافة التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية أو تمس سيادة الدول وأمن مواطنيها.



كما ثمّنت اللجنة عاليًا تأكيدات جلالة الملك حول مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وأكد الزيادين على أهمية الالتفاف الشعبي والمؤسسي خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساعيها الدؤوبة لتوحيد الصف العربي، مشددًا على أن مجلس النواب، ومن خلال أدواته في الدبلوماسية البرلمانية، سيعمل بشكل حثيث على ترجمة هذه الرؤى الملكية السامية وتحويلها إلى واقع ملموس، عبر تعميق أطر التعاون مع الأشقاء العرب بما يخدم قضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبما يضمن بناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.



واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على دعمها المطلق للجهود الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الترابط الإقليمي بمفهومه الشامل تعليميًا وتقنيًا واقتصاديًا، مشددة على أن مخرجات هذه القمة تُسهم بشكل مباشر في تطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بالازدهار والاستقرار على كافة شعوب المنطقة، وتصون مقدراتها ومكتسباتها في وجه الأزمات الراهنة.





