خارجية النواب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي خرق للأعراف الدولية

الوكيل الإخباري - قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد الماضي في باريس، واستخدامه خريطة لـ "إسرائيل" تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر خرقا للعادات والأعراف الدولية واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

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واكدت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، ان هذا التصرف يعتبر تصرفا تحريضيا ارعن، ولن ينال من الأردن ولن ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره وحقه في العيش في دولته المستقلة.



وأضافت، أن هذه التصرفات والتصريحات غير مستبعدة عن حكومة يمينية متطرفة تكن مشاعر الكره والمعتقدات المتطرفة تجاه العرب والمسلمين في كل أصقاع المعمورة، داعية الحكومة الى اتخاذ موقف تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة.