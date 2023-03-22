الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

اصابة شخص إثر حريق محل اثاث في شارع البترا باربد

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

الأربعاء، 22-03-2023 01:27 م

خارجية النواب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي خرق للأعراف الدولية

0L5A6176


الوكيل الإخباري - قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد الماضي في باريس، واستخدامه خريطة لـ "إسرائيل" تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر خرقا للعادات والأعراف الدولية واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

اضافة اعلان


واكدت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، ان هذا التصرف يعتبر تصرفا تحريضيا ارعن، ولن ينال من الأردن ولن ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره وحقه في العيش في دولته المستقلة.


وأضافت، أن هذه التصرفات والتصريحات غير مستبعدة عن حكومة يمينية متطرفة تكن مشاعر الكره والمعتقدات المتطرفة تجاه العرب والمسلمين في كل أصقاع المعمورة، داعية الحكومة الى اتخاذ موقف تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0427

مجلس النواب يشرع بمناقشة "معدل قانون الشركات"

1241729068

لجنة فلسطين بالأعيان تستنكر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

0L5A6224

مجلس النواب يوافق على طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن

1679475388541

المومني رئيسة لكتلة البرنامج النيابية

WhatsApp Image 2023-03-22 at 12.16.05 AM

الحريات النيابية تطلق خطا ساخنا لاستقبال شكاوى حقوق الإنسان

0L5A0017

مجلس النواب يناقش اليوم مشروعا معدلا لقانون الشركات

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-22 at 12.16.05 AM

الحريات النيابية تطلق خطا ساخنا لاستقبال شكاوى حقوق الإنسان

0L5A0017

مجلس النواب يناقش اليوم مشروعا معدلا لقانون الشركات

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر تصريحات وأفعال وزير مالية حكومة الاحتلال

WhatsApp Image 2023-03-21 at 2.53.48 PM

الخلايلة: الأردن يعزز من دور المرأة في شتى المواقع

WhatsApp Image 2023-02-23 at 2.45.52 PM

السليحات: الأردن والعراق هما الأقرب في التعاون الاقتصادي المشترك

M63A0259

العمل النيابية وراصد توقعان مُذكرة تفاهم بشأن بيئة صديقة لعمل المرأة