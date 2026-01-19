خارجية النواب تعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين

وأكد زيادين وقوف اللجنة وتضامنها الكامل مع الشعب الإسباني الصديق في هذا المصاب الأليم، مشيراً إلى أن الأردن وإسبانيا تجمعهما علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية ممتدة، لا سيما في إطار “الاتحاد من أجل المتوسط”.
كما أعربت اللجنة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكندي تعزيز العلاقات الثنائية
-
النهج وُضع على الطاولة .... في مقابلة رئيس الوزراء
-
"صحة الأعيان" تبحث خطط تحسين التأمين الصحي الشامل
-
القاضي يلتقي السفير الهنغاري
-
"النقل النيابية" تزور مطار الملكة علياء الدولي
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الإندونيسي وتؤكد متانة العلاقات الثنائية
-
المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية