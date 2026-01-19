خارجية النواب تعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين

01:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761502 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لمملكة إسبانيا الصديقة، حكومةً وبرلماناً وشعباً، بضحايا حادث تصادم القطارين المأساوي الذي وقع خلال توجههما من مدريد إلى مقاطعة الأندلس، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكد زيادين وقوف اللجنة وتضامنها الكامل مع الشعب الإسباني الصديق في هذا المصاب الأليم، مشيراً إلى أن الأردن وإسبانيا تجمعهما علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية ممتدة، لا سيما في إطار “الاتحاد من أجل المتوسط”.



كما أعربت اللجنة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تم نسخ الرابط





