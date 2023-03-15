خارجية النواب تلتقي السفير الإيطالي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، أهمية دعم إيطاليا للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق السلام الشامل والعادل، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

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وشدد حينا خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي المعتمد لدى المملكة لوتشانو بيزوتي، على ضرورة تعزيز العلاقات بين "لجنتي الشؤون الخارجية" في كلا البرلمانين الصديقين.



وأشار إلى أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إيطاليا نهاية العام الماضي، والتي تحمل دلالات سياسية على الدور الذي تلعبه إيطاليا في الشرق الأوسط.



وثمن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، داعيا إلى زيادة عدد السياح الإيطاليين للأردن لما تتمتع به المملكة من أماكن سياحية مميزة.



من جهتهم، دعا النواب مجحم الصقور، راشد الشوحة، مجدي يعقوب، عيد النعيمات، شادي فريج، وفريد حداد إلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مثمنين الدور الذي تلعبه إيطاليا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.



ودعوا لتعزيز العلاقات الأردنية الإيطالية في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية والسياحة الدينية.



بدوره، أكد بيزوتي أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إيطاليا ما أسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن بلاده تدعم جهود جلالته لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وثمن رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة.



وأشار إلى أن هناك علاقات مشتركة بين البلدين الصديقين، ومشاريع إيطالية في الأردن، مبديا اهتمامه بتعزيز السياحة الدينية للسياح الإيطاليين للأردن.



وفي نهاية اللقاء قدم حينا درعا تكريميا للسفير الإيطالي تقديرا للجهود التي يقوم بها.