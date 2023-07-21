خارجية النواب: تمزيق نسخة من القرآن الكريم بالسويد فعل إرهابي

الوكيل الاخباري - دان رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية بأشد العبارات، تمزيق نسخة من المصحف الشريف من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد سماح السلطات السويدية بهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والتمييز.



وأكدوا، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، على لسان رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، رفضهم المطلق لمثل هذه الأفعال الجبانة، التي لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب



داعين المجتمع الدولي وقواه الفاعلة إلى التعامل بحزم مع هذه السلوكيات الخطيرة والتصدي لمثل هذه التصرفات والأفعال المسيئة، والتي لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير.

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