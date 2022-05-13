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الجمعة، 13-05-2022 09:06 م

خارجية النواب تنعى سمو الشيخ خليفة بن زايد

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الوكيل الإخباري - نعت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

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وقالت، في بيان صحفي أصدرته، اليوم، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، إن الأمتين العربية والإسلامية فقدت رجلاً كرس حياته لخدمة بلده ورفعته وازدهاره، وكذلك لقضايا الأمة.


وأوضحت، أن بصمات ومواقف الراحل، رحمه الله، تجاه الأمتين العربية والإسلامية، واضحة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد.


وأعربت اللجنة عن خالص تعازيها ومواساتها الحارة للأسرة الحاكمة ولشعب الإمارات الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد.


وتضرعت إلى الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان. كما استذكرت اللجنة، مسيرة الراحل الحافلة بالإنجازات ومواقفه المشرفة، قائلة إن الأمة فقدت قائداً عربيَّاً فذَّاً ومخلصاً.

 




 

 


 

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