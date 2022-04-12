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الثلاثاء، 12-04-2022 10:45 م

خارجية النواب تهنئ بسلامة الملك

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الوكيل الاخباري - تقدمت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، من الملك عبدالله الثاني، ونائب الملك ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة بنجاح العملية الجراحية، التي أجريت للملك لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

ودعت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الله العلي القدير أن يمتع الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه.

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