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الإثنين، 18-12-2023 04:11 م

خارجية النواب: سيادة الأردن وأمنه خط أحمر وفوق كل اعتبار

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن سيادة الأردن وأمنه واستقراره، خط أحمر وفوق كل الاعتبارات، وأن ما حدث على الحدود الشمالية مرفوض بالقطع.

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وقالت اللجنة في بيان، أصدره رئيسها النائب خلدون حينا، إن الأردن بحكمة قيادته وقوة ومنعة أجهزته الأمنية المختلفة والقوات المسلحة ووعي الشعب الأردني، لن يسمح لأي كان بالمساس بأمن واستقرار الوطن، خصوصاً العابثين من خلال محاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الشمالية الأردنية.


وأكد البيان، ثقة الشعب الأردني بالدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المرابطة على حدودنا الشمالية، وأن الأردن قوي بجيشه العربي حامي الحمى، وبجهود قيادته وشعبه.


وأشار إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على حدودنا، لن تنال من عزيمة الشعب الأردني الواحد وتلاحمه، وسيبقى وكما هو على الدوام نسيجا واحدا متعاضدا يقظا ويخرج من كل التحديات أكثر قوة وعزيمة، والوقوف صفا واحدا منيعا بوجه كل قوى الشر والضلال والدمار، وليبقى الأردن بعزيمة أبنائه ووحدتهم، واحة آمنة وعصي على كل من تسول له نفسه المساس والعبث بأمنه واستقراره.

 




 

 


 

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