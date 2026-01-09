خارجية النواب: قرار الداخلية منح الأجانب إقامة لـ3 أشهر خطوة تعزز الاستثمار والترابط الإقليمي

وجاء هذه التقدير في إطار التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين لجنة الشؤون الخارجية النيابية ومجلس النواب مع وزارة الداخلية لمتابعة القضايا التي تهم ضيوف الأردن.
وأكد رئيس اللجنة، النائب المهندس هيثم زيادين، أن هذا القرار يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع السياحي، كما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل حركة الأفراد وتطوير آليات الإقامة، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتعزيز الانفتاح والترابط الإقليمي، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على ازدهار المملكة ومكانتها الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
