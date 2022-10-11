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الثلاثاء، 11-10-2022 03:24 م

خارجية النواب: ممارسات الاحتلال بحق الأقصى خرق للقانون الدولي

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية، المستمرة بحق المسجد الأقصى المُبارك، "مرفوضة"، مؤكدة أن تصاعد وتيرتها، وما يرافقها من انتهاكات للمقابر الإسلامية، والاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين إلى "الأقصى"، هو خرق فاضح للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها.

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واستنكرت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد المُبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.


 




 

 


 

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