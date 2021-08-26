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الخميس، 26-08-2021 04:42 م

خدمات الأعيان تؤكد أهمية تجويد خدمات المرافق العامة

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 الوكيل الاخباري - أكدت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، أهمية تجويد خدمات المرافق العامة في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، جمع بين الوجاهي وتقنية الاتصال المرئي، حضره إلى جانب أعضاء اللجنة، المدير العام لشركه "جوبترول" المهندس خالد الزعبي، ومدير مديرية التخطيط والدراسات في وزارة السياحة محمد الشريدة، ومؤسس مبادرة "همة ولمة" لانا الحمارنة. 

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