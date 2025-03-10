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"خدمات الأعيان" تبحث تحديات قطاع النقل العام

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 10-03-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان لدى لقائها اليوم الاثنين مشغلي قطاع النقل العام ورئيس وأعضاء نقابة أصحاب الباصات جهود تحسين القطاع.

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وأكد رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع النقل وصولاً إلى نظام نقل يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.


وقال، إن اللجنة حريصة على الاستماع لمقترحات مشغلي القطاع والتنسيق مع الحكومة في وضع الحلول التي تصب في تنمية القطاع وتطويره لما لهذا القطاع من تأثير على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.


من جهتهم، عرض نقيب أصحاب الباصات المهندس عبد الرزاق الخشمان وأعضاء النقابة، مطالبهم بآليات اندماج الأفراد ضمن شركات وائتلافات ومنح الحوافز والإعفاءات وتعديل التعرفة وزيادة العمر التشغيلي لوسائط النقل وتفعيل صندوق دعم نقل الركاب.

 
 
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