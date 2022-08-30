الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 04:05 م

خدمات الأعيان تبحث تعزيز دور البحث العلمي في الاقتصاد والإنتاج

1661863603744


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الثلاثاء، تعزيز دور البحث العلمي بمجال الاقتصاد والإنتاج الوطني.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماعها بدار مجلس الأعيان، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور وسيم هلسة، وعضو لجنة صندوق شومان للأبحاث وفاء الخضراء.


وقال العين الحمارنة إن هناك ضرورة للتركيز على السياسات والاستراتيجيات، وإعطاء الأولويات للبحث العلمي في مجال تطوير الاقتصاد والإنتاج الوطني، عبر التشبيك مع مراكز البحث والجامعات وتحويل مخرجات البحث العلمي عبر حاضنات ومجمعات علمية صناعية إلى تكنولوجيات وإبداعات وابتكارات تقود إلى الاعتماد على الذات والاكتفاء الوطني.


وأشار إلى أهمية تعزيز محور البحث العلمي في خطط ورؤى الجامعات الأردنية للانطلاق نحو الابتكار والإبداع، وصولًا إلى تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.


من جانبه، قال الهناندة إن هناك حاجة لإيجاد برنامج وطني محدد لتقديم أوراق بحثية ترتكز على الابتكار الابداعي، والعمل على إنشاء مركز لتسريع تحويل الأبحاث العلمية الى مشاريع جدبدة ومنتجة تحاكي حاجة السوق.


وأشار إلى أهمية وضع مسار تطبيقي لدراسة الأفكار الإبداعية وعلى رأسها الزراعية والصناعية والطبية والإنتاجية والتكنولوجيا، وتحويلها إلى مشاريع تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي.


وأكد الهناندة أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هناك حاجة في القطاعين العام والخاص للتوسع بالإنتاجية والاعتماد على الذات.


بدوره، قال هلسة إن صندوق دعم البحث العلمي يهدف إلى توظيف البحث العلمي والابتكار لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الأمن القومي، وكذلك نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة.


كما يهدف الصندوق، بحسب هلسة، الى توظيف البحث العلمي والابتكار في حل التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها وبما يعزز من قدراتها التنافسية، وتوجيه المشاريع البحثية الابتكارية لهذه الغاية.


وأكد أن الصندوق يدعم مشاريع الأبحاث العلمية والابتكارية والريادية، كما يدعم النشر العلمي كالمجلات العلمية المحكمة والمصدقة عالميا، والمشروعات الوطنية ذات العلاقة.


من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى تشبيك الشراكات بين مختلف الجهات العلمية لإعداد الدراسات والأبحاث، وإزالة العقبات التي تعيق تقدم البحث العلمي وتجميع العقول في الجامعات والمراكز البحثية، للعمل على مشروعات مبتكرة لإيجاد حلول ناجعة لمختلف التحديات الراهنة، وعلى رأسها مشكلتا الطاقة والمياه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b24828af-0e96-420f-a9ea-8f0fba880759

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تضامنه ودعمه للعراق الشقيق

Flags

الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في الأعيان تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

0L5A6467

النواب يقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

7202220164314537046056

النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

6167e9da90d61

"البرلمانية مع دول آسيا" تهنئ بالعيد الوطني لماليزيا

أخبار متعلقة
0L5A9601 - Copy

عويس: طرح مادة شبه إجبارية لطلبة الجامعات حول الأحزاب

2d1f0afa-استثمار-المال

مالية الأعيان تجري قراءة أولية لقانون البيئة الاستثمارية

1659612878949

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الجزائري

0L5A0436

خدمات الأعيان تناقش مواءمة التحديث الاقتصادي مع استراتيجية الأشغال

0L5A6423

اقتصاد النواب تواصل مناقشة تنظيم البيئة الاستثمارية

1659359673436

لجنة المرأة في الأعيان تطلع على خدمات إدارة حماية الأسرة والأحداث