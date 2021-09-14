خدمات الأعيان تبحث ووزير النقل إنجازات القطاع وتحدياته

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الخدمات في مجلس الأعيان خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، أبرز إنجازات قطاع النقل والتحديات التي تواجهه.



وأكد رئيس اللجنة العيد الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اللقاء الذي جمع بين الوجاهي وتقنية الاتصال الإلكتروني، ويأتي ضمن سلسلة لقاءات للوصول إلى رؤية عمل مشتركة، ضرورة تفعيل قانون نقل الركاب 2017 لما له من أثر في تخفيف الضغط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية قطاع النقل العام الذي يعتبر من أهم القطاعات، كونه القطاع الأشمل في تقديم الخدمات، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بمشروع "التتبع الإلكتروني".

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