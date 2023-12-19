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الثلاثاء، 19-12-2023 04:42 م

"خدمات الأعيان" تتابع تنفيذ استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي

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الوكيل الإخباري - تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، تنفيذ استراتيجية وخطط الوزارة وفقا لجدولها الزمني.

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وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات اللجنة بصفتها الرقابية بصورة دورية مع الوزارة لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات ونسب الإنجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة.


وأكد أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال، وبناء مهارات الموارد البشرية لتكون أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل، ورقمنة القطاعات الرئيسة، داعيا إلى إعادة النظر في بعض التشريعات لمساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم الريادية.


من جهته، قال الوزير الهناندة، إن الوزارة تسير في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها التنفيذية، مشيرا إلى أهم الإنجازات المسجلة في مجال توسعة البنية التحتية الرقمية.


وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد سياسات وخطط استراتيجية وبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة.


وأشار إلى أن الوزارة تدير مشروعا للشباب والتكنولوجيا والوظائف، يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مؤكدًا أن خطة الوزارة تشتمل على رؤية واضحة تعمل على تهيئة منظومة داعمة للذكاء الاصطناعي.


من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة، بجهود الوزارة في التحول النوعي في الخدمات إلكترونية، داعين إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الدوائر الحكومية، والحفاظ على خصوصية البيانات ورقمنة جميع الخدمات العامة

 




 

 


 

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