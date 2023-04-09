خدمات الأعيان تتطلع على استراتيجية شركة البريد

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الأحد، على استراتيجية شركة البريد الأردني.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، وعدد من المدراء المعيين فيها.



وقال العين الحمارنة إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة تعقدها بصفتها الرقابية، لمتابعة سير العمل وتطبيق خطط واستراتيجيات الوزارات والدوائر والمؤسسات والمراكز الحكومية.



من جانبه، قال الداوود إن البريد شركة وطنية مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، ولديه مكاتب منتشرة في مختلف أنحاء المملكة يبلغ عددها 197 مكتبًا بريديًا، ويبلغ عدد الموظفين فيه 890 موظفة وموظفًا، ويمتلك 108 آليات تشمل سيارات توزيع بريد وسيارات إدارية.



وأكد أن استراتيجية عمل شركة البريد تشمل الخدمات البريدية واللوجستية المتطورة، والمشاريع والمبادرات ذات الأثر على استدامة الخدمات اللوجستية المقدمة، وتوظيف التطبيقات الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية خاصةً في ظل تراجع الخدمات البريدية التقليدية وما يشهده عصر التقدم السريع وازدهار التجارة الإلكترونية.



وبين الداوود أن شركة البريد توفر خدمات الدفع المالي الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، والاستثمار بالعقارات غير المستغلة لزيادة الإيرادات في بعض المواقع والأراضي غير المستغلة للاستثمار، واستغلال المواقع البريدية وخاصة في الأطراف لدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الشمول المالي.