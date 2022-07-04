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الإثنين، 04-07-2022 03:09 م

خدمات الأعيان تستمع لمطالب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات

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الوكيل الإخباري - استمعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان لمطالب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات المتعلقة بإعادة قراءة قائمة أسعار المطاعم وتصويبها.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة العين الدكتور مصطفى حمارنة، وحضور نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، وعدد من أصحاب المطاعم.


وقال الحمارنة إن قطاع المطاعم مهم وحيوي وداعم للاقتصاد الوطني ومشغل لكثير من الأيدي العاملة، وأن ارتفاع تكاليف سلاسل التزويد ومدخلات الإنتاج عالميا ناتج عن تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي كان لها تأثير كبير على ركود الاقتصاد العالمي، الذي أثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار عالميا.


بدوره، قال النقيب عواد إن النقابة تدرك ما يحدث على الصعيد العالمي، لكنه أشار إلى "مبالغة واضحة في الأسعار للمواد الأساسية والكلف التشغيلية"، مطالبًا بـضرورة الاستجابة لمطالب القطاع، التي توازن بين الصالح العام والقطاع، بحد تعبيره.


وجرى النقاش خلال الاجتماع حول أبرز مطالب القطاع والاستماع إلى وجهة النظر التشريعية، والتوافق بالذهاب إلى خطوات متقدمة لمحاولة معالجة الملف بشكل منصف.


وفي لقاء آخر منفصل عقدته اللجنة مع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة وطاقم الوزارة لمتابعة مدى تطبيق الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع النقل طويلة المدى على ارض الواقع.

 




 

 


 

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