"خدمات الأعيان" تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية

وتحدث الحمارنة عن أهمية دعم الشركات الريادية الوطنية، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني، مشددا على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، ومنع الاحتكار لصالح الشركات غير الأردنية، ودعم الشركات المحلية من خلال الأطر القانونية الملائمة.
وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، خصوصا ما يتعلق بالتشريعات التي تنظم قواعد المنافسة مع الشركات الدولية، وسبل تمكين الشركات الوطنية الرائدة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي اللقاء في إطار نهج اللجنة بالتواصل مع مؤسسات القطاعين الخاص والتقني، والاطلاع على التجارب الريادية الوطنية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، التي يركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتطرق النقاش إلى آليات تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية الناظمة لعمل هذه المؤسسات بما يسهم في تعزيز بيئة الريادة والاستثمار لدى الشباب الأردني.
بدورهم دعا الأعيان الحضور، الدكتور وجية عويس، والدكتور ياسين الحسبان، والمهندس يحيى الكسبي، وغازي السرحان، ومشيل نزال، وحسين الحواتمة، وخليل الحاج توفيق، إلى مراجعة التشريعات والأنظمة الحالية، وترسيخ مبدأ الشفافية في السوق لضمان عدالة المنافسة واستدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
