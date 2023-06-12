خدمات الأعيان تناقش آليات التعامل مع مخاطر الزلازل

الوكيل الإخباري - واصلت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال لقائها نائب نقيب المهندسين الأردنيين فوزي مسعد، ومجموعة من الخبراء اليوم الاثنين، مناقشة أبرز الآليات المتبعة للتعامل مع مخاطر الزلازل.

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وقال العين الحمارنة، إن اللقاء يأتي مكملًا للقاء سابق عقدته اللجنة لبحث أبرز الخطط للتعامل مع الكوارث الزلزالية في حال حدوثها، مؤكدًا حرص اللجنة على متابعة سير العمل وتطبيق الخطط والاستراتيجيات للوزارات والمؤسسات الحكومية، بصفتها الرقابية والدستورية.



وأشار إلى أهمية أن يكون لكل وزارة خطة عمل وطنية تتضمن آليات واضحة للتعامل مع كل ما يتعلق بالكوارث وتداعياتها، مؤكدًا ضرورة التشاركية في العمل، وأن يكون ضمن أطر معينة ومحددة وواضحة.



ودعا العين الحمارنة إلى تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالكوارث وخطط التعامل معها، وتأهيل القيادات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.



بدوره، تحدث مسعد، عن أهمية رفع مستوى التركيز حيال كل ما يتعلق بالكوارث، والحرص على أن يكون هناك خطط واضحة وهادفة للتعامل مع الكوارث حسب نوعها، مع ضرورة متابعة تلك الخطط وتطبيقها بشكل كامل، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بقضايا تحسين المباني القديمة وصيانتها واتباع “كودات” بناء سليمة.



في حين، تحدث الخبراء عن ظاهرة الزلازل والحد من التهويل والإشاعات بشأنها، وضرورة الاهتمام بالبناء ضمن قواعد السلامة العامة للحد من مشاكل الزلازل الكبرى، وتوحيد مرجعيات العمل وتدريب العاملين وتحديث البيانات على الخرائط الجيولوجية، وتشديد الرقابة على المنشآت.