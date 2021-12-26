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الأحد، 26-12-2021 05:01 م

خدمات الأعيان تُناقش تقرير الموارد البشرية لوزارة الأشغال

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الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها مع وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، تقرير الموارد البشرية للوزارة.

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وقال العين الحمارنة ان الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة مروان الجمعاني، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومستشاره المهندس فايز النهار، جاء لمناقشة آليات تطبيق مخرجات التقرير على أرض الواقع، إضافة إلى ضرورة توسيع اطار التقرير ليشمل مؤسسات الدولة كافة.


وبين العين الحمارنة أهمية إيجاد رؤية مشتركة بين اللجنة والوزارة، من أجل العمل على تمكين الموارد البشرية، وتحسين الوضع المالي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.


من جهته، قال الكسبي إن الاستثمار الأمثل يكمن بتأهيل واستغلال الموارد البشرية لما لها من اثر مباشر على جميع القطاعات، وخاصة الخدمات.


وأضاف أن التقرير تم تطبيقه بشكل مرحلي على مديريات مأدبا، العقبة، اربد، وبجهد تشاركي ما بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، لتحديد الاحتياجات الفعلية من الوظائف الأساسية والمساندة، بهدف توزيع الكوادر البشرية حسب الخبرة والدرجة والمؤهلات العلمية والمسمى الوظيفي والتدريب والقدرة الإدارية والفنية، على المديريات بشكل يتناسب مع حاجتها دون أي نقص او زيادة بما يساهم في تقديم الوزارة ومديريتها ومكاتبها افضل الخدمات للمواطنين.


من جانبه، أكد الناصر أهمية التعاون بين السلطات، وذلك لبناء الجهاز الحكومي، والاستفادة من دراسات الدول المتقدمة لتحديد الاحتياجات، والوصول للاستخدام الأمثل للموارد البشرية.


بدوره، عرض النهار محاور ومضامين التقرير، وأهمها رفع كفاءة وفعالية تخطيط الموارد البشرية، وتحقيق العدالة في توزيع العمل، إضافة إلى ترشيد عدد الموظفين في القطاع الحكومي بما يلاءم الاحتياج الحقيقي.


وبين أن التقرير يحتوي على الأساليب الحديثة للدراسة، ودراسة الوضع الحالي وبناء خطط للوضع المستقبلي، وواقع التعيينات في الوزارة، ومقارنة التعيينات الى التقاعدات للوصول الى النتائج الاجمالية والتوصيات، والنظرة المستقبلية لمأسسة العمل في ديوان الخدمة المدنية والتي سيتم تطبيقها على ارض الواقع.


من جهتهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل على رفع كفاءة موظفي القطاع الحكومي والعمل على استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل.

 




 

 


 

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