خدمات الأعيان تناقش مواءمة مخرجات التحديث الاقتصادي مع استراتيجية التحول الرقمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى حمارنة لدى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بدار المجلس مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، المواءمة بين مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة الوطنية لريادة الأعمال.

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وقال العين حمارنة إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات مستمرة تعقدها اللجنة مع الوزارة للوصول إلى رؤية مشتركة للنهوض بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وريادة الأعمال.



وأكد ضرورة التركيز على الريادة والابتكار والإبداع وإيلاء التحول الرقمي أهمية وأولوية كونه يعنى بالقطاعات والمؤسسات كافة، للنهوض بهذه القطاعات ومواكبة التطور، لافتاً إلى أهمية أن تكون التشريعات مرنة تجاه التكنولوجيا الحديثة لأن الاعتماد على التطور التكنولوجي والتقني يسهم في توفير فرص العمل.



بدوره، قال الوزير الهناندة إن الوزارة درست رؤية التحديث الاقتصادي للوقوف على مدى المواءمة بين الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي وريادة الأعمال ورؤية التحديث الاقتصادي ومساهمتها ضمن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وريادة الأعمال.



وأشار إلى أن هناك عدة محاور تتلاقى فيها مخرجات الرؤية الاقتصادية مع الاستراتيجية، وتندرج تلك المحاور ضمن 7 محركات نمو تشمل 19 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا من خلال 52 مبادرة من المبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، والبالغ عددها 366 مبادرة.



وعرض الهناندة لإنجازات الوزارة لـ6 أشهر ماضية فيما يخص التحول الرقمي في القطاع العام، وتزويد الخدمات الرقمية للمواطنين من خلال تطبيق سند، وأهم المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الفترة وفق استراتيجية التحول الرقمي الوطنية واستراتيجية ريادة الأعمال.



من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود الوزارة الرامية إلى التوسع بالخدمات الإلكترونية، والسعي لمواكبة التطورات والوصول إلى الشمول الرقمي، مؤكدين ضرورة أن يلمس المواطن التطور بالقطاع واعتماده على الخدمات الرقمية.



وفي لقاء آخر منفصل، عقدته اللجنة مع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس عماد البزور، والفريق الفني في الوزارة، لمتابعة مطالب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، التي تدعو إلى إعادة قراءة قائمة أسعار المطاعم وتصويبها.



واقترح العين حمارنة عقد اجتماع مشترك يجمع الوزارة والنقابة بوجود لجنة الأعيان، للوصول إلى تفاهمات عادلة والتشبيك الإيجابي، وفتح قنوات الحوار بين الجهات المعنية كافة.



بدوره، أشار البزور إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية لدراسة مطالب النقابة، أخذت بعين الاعتبار تداعيات ارتفاع الأسعار في سلاسل التوريد ومدخلات الإنتاج وتأثير أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن نتائج اللجنة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.