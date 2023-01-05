خطاب الموازنة الاثنين المقبل.. وإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية صباح الاثنين المقبل الموافق 2023/1/9.

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وتضمن جدول الأعمال الذي اطلع "الوكيل الإخباري"، عليه الاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2023 الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس.

وأدرج على جدول الأعمال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

يشار إلى أن مجلس النواب تأخر على غير العادة في مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة رغم إرسال الحكومة مشروع القانون منذ بداية كانون أول الماضي، بسبب إضرابات قطاع النقل مؤخرا وإرجاء عقد الجلسات لنحو ثلاثة أسابيع.