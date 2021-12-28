خلاف نواب اليوم أمام القضاء

الوكيل الإخباري - أكد النائب اندريه حواري أنه سيلجأ إلى القضاء بعد اعتداء النائب حسن الرياطي عليه أثناء محاولته فض الاشتباك بين الأخير والنائب شادي فريج تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء.

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وقال حواري لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يكن طرفا في النزاع بين النائبين ولم يكن يعلم أن الرياطي سيعتدي عليه حينها.

وأضاف أنه يحتفظ بحقه القانوني وينتظر أن ينصفه النظام الداخلي للمجلس أيضا.

وأشار حواري إلى أنه لم يصدر عنه أي لفظ أو فعل مخالف خلال المشادات النيابية.

ورفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الجلسة النيابية إلى يوم الأربعاء، بعد وقوع مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب.



وكان الدغمي قد رفع الجلسة أول مرة لمدة نصف ساعة بعد مشادات بين عدد من النواب قبل أن يعودوا مرة أخرى وسط أجواء مشحونة.



وكانت جلسة اليوم الثلاثاء، مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لسنة 2021، بعد إقراره الأحد الماضي من اللجنة القانونية النيابية ليدرج على جدول الأعمال.



وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.