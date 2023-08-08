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الثلاثاء، 08-08-2023 03:02 م

دبابنة: الناقل الوطني سيزود جميع المحافظات بمياه الشرب

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الوكيل الإخباري - قال مدير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه جريس دبابنة، اليوم الثلاثاء، إن الناقل يعتبر ثاني أكبر مشروع في العالم لتحلية المياه وسيزود جميع المحافظات بمياه الشرب.

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جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان للحديث عن سير العمل في مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.


وبين أن المشروع "وطني ضخم وهو أكبر مشروع بتاريخ الأردن ليس في المياه فقط بل بشكل عام وسيزود جميع محافظات المملكة بمياه الشرب".


وفيما يخص عروض التقديم قال دبابنة إن آخر تأجيل وهو الثالث لغاية 4/12/2023 لتقديم العروض جاء بطلب من الممولين لطلبهم إنشاء مزرعة شمسية مع المشروع.


وبين أن 85% من الأراضي التي سيعبرها الخط ستكون أراضي حكومية وأراضي خزينة وحرم شوارع، مشيرا إلى أن 218 كيلو مترا من الخط الناقل ستكون موازية للخط الصحراوي وخط الديسي.


ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول نحو (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.


وكانت وزارة المياه والري قد أجرت الدراسات الفنية والمالية والبيئية والتعاقدية واستخدامات الطاقة للمشروع وذلك بدعم من خلال المنح المقدمة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).


ومن متطلبات المشروع استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة.

 




 

 


 

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