دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل أن المؤسسة تقوم بدراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء، وصولا إلى مطار عمان الدولي، بطول يتراوح 65 كيلومتر.

اضافة اعلان

وقال خليل خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينقل ما يقارب من 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.



وأضاف أن الخط الحديدي الحجازي، مؤسسة مستقلة ماليا، إيراداتها ذاتية من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف لتطوير منظومة النقل السككي ووضع الخط الحديدي الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية ورفع الأداء المؤسسي واستثمار أملاك الخط والحفاظ على الإرث التاريخي من خلال إعادة ترميم المباني التراثية والمحطات في المؤسسة.