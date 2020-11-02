دراسة: 33.7% من الأردنيين ينوون المشاركة بالانتخابات

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة نفذها تحالف راصد لمراقبة الانتخابات أن 33.7% من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم الاقتراع سيشاركون في الانتخابات المقبلة، فيما قال 19.8% منهم أنهم لم يتخذوا قراراً بعد بما يتعلق بمشاركتهم من عدمها، فيما أجاب ما نسبته 46.5% من المستجيبات والمستجيبين أنهم لن يشاركوا.

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الدراسة، نفذت حول توجهات الناخبات والناخبين الأردنيين نحو الانتخابات النيابية 2020، خلال الفترة الزمنية 22/10 ولغاية 28/10 ، واستهدفت عينة مكونة من 2680 مستجيبة ومستجيب باستخدام منهجية المعاينة العشوائية، حيث تم تقسيم العينة وفقاً لنسب توزيع الناخبين والناخبات على مستوى الدوائر الانتخابية واعتماد نظام التجمعات السكانية.



