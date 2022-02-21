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الإثنين، 21-02-2022 11:52 ص

دعوة نيابية لإعادة النظر بموعد التوقيت الصيفي

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الوكيل الإخباري - دعا النائب محمد الشطناوي الحكومة إلى إعادة النظر بقرار تقديم العمل بالتوقيت الصيفي وإبقائه كما كان سابقا نهاية شهر آذار من كل عام.

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وقال الشطناوي، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن موعد التوقيت الصيفي الجديد غير ملائم لجميع فئات الجتمع وهناك صعوبات في تطبيقه من قبل الموظفين والطلبة.

 

وأضاف أن هناك خطر على أمن وسلامة طلبة المدارس الذين يخرجون مبكرا وقبل شروق الشمس.

 

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول قد أكد في وقت سابق أن بدء التوقيت الصيفي سيكون في موعده المحدد.

وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا نية لتغيير موعد التوقيت الصيفي، ولم يبحث هذا الأمر حتى الآن.

 

وكان مجلس الوزراء قد قرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن، ليصبح في منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلا من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار.

ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.

فيما أبقى مجلس الوزراء على بدء العمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

 




 

 


 

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