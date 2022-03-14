دعوة نيابية لتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - دعا نواب الحكومة إلى اتخاذ قرارات بتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان.

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وقالوا خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إنه يجب تأجيل أقساط القروض للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان وفي ظل ارتفاع الأسعار.

وأضافوا أن هناك شكاوى عديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

وطالب نواب الحكومة بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الزيت والأرز والحليب بشكل غير مبرر.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن ارتفاع الأسعار خط أحمر ولن تسمح الحكومة بالتغول على المواطنين.



