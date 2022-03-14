الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

أسعار الذهب محليا

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

ارتفاع بالأسعار و أجور منخفضة .. مطالبات برفع رواتب العمال

الإثنين، 14-03-2022 12:23 م

دعوة نيابية لتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان

M63A9908


الوكيل الإخباري - دعا نواب الحكومة إلى اتخاذ قرارات بتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان.

اضافة اعلان

 

وقالوا خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إنه يجب تأجيل أقساط القروض للتخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان وفي ظل ارتفاع الأسعار.

 

وأضافوا أن هناك شكاوى عديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

 

وطالب نواب الحكومة بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الزيت والأرز والحليب بشكل غير مبرر.

 

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن ارتفاع الأسعار خط أحمر ولن تسمح الحكومة بالتغول على المواطنين.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1647253199963

فلسطين النيابية تلتقي رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة

0L5A0017

مجلس النواب يواصل مناقشة معدل بنك تنمية المدن والقرى

444b3b97-5974-4d68-a87c-d6f0afe5495e

إحالة عطاء بقيمة 110 ملايين دولار في وزارة المياه على شركات ليس لها سجل تجاري في الأردن

a8ec93df-b4c9-4db2-9f7e-e7899c24a8dc

العودات: مشروع قانون الانتخاب يرسم الطريق ليكون للأحزاب 65% من مقاعد البرلمان

0L5A6467

قانونية النواب تناقش مقترحات حول قانون الانتخاب

WhatsApp Image 2022-03-13 at 2.49.39 PM

الاقتصاد النيابية تقر مواد بمشروع قانون البيانات الشخصية

أخبار متعلقة
0L5A0411

النواب يقر مشروع موازنة 2022 بالأغلبية

M63A9908

107 نواب تحدثوا خلال مناقشة الموازنة.. والتصويت مساء الاثنين

0L5A0245

النواب يستمع لرد الحكومة ويصوّت على الموازنة الاثنين

tsTpcqlt46XUJgcfC8FWyqiSPlSFZl44NZ4WP5nF

مشوقة يدعو الحكومة لوقف التعامل بالقروض الربوية

WhatsApp Image 2022-02-13 at 2.09.20 AM

نواب يطالبون بإعادة النظر بالضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية

139508874_3805618859490706_8024705254557776282_n

القضاة يحذر من خصخصة قطاعي الصحة والتعليم