دفع رسوم الترشح للانتخابات اعتبارا من السبت المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، انه وبالاتفاق مع وزارة المالية، فقد تقرر فتح مديريات وزارة المالية في المملكة اعتبارا من يوم السبت المقبل، لدفع رسوم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

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وتنص المادة 12 من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله، رقم (6) لسنة 2016 ، على دفع مبلغ 500 دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة، على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ومسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.

اما بالنسبة للمناطق التي تخضع للحظر الشامل بسبب جائحة كورونا، فبإمكانهم دفع رسوم الترشح في أية مديرية من مديريات وزارة المالية.



