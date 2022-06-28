رؤساء جامعات: مستوى المنظومة الأمنية في الجامعات "جيد"

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، موضوع الأمن الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة.

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وقال الصرايرة إن اللجنة سترفع توصياتها بهذا الشأن إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن المطالبة بإعادة النظر بالمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، فضلًا عن مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لنشر التوعية وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية.



وأضاف، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عنها، أن "التعليم النيابية" أوصت كذلك بضرورة إعادة النظر بمادة العلوم العسكرية والتربية الوطنية، بالإضافة إلى أهمية وضع بوابات إلكترونية وتفعيل دور مجالس الطلبة في الجامعات.



من جهتهم، طالب رؤساء الجامعات وممثليها بضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية في الجامعات، والتي من شأنها تعزيز القيم الأخلاقية والدينية للطلبة، مؤكدين في الوقت نفسه أن مستوى المنظومة الأمنية في الجامعات "جيد".



في حين قال بعضهم أن جامعاتهم "تفتقر لكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية نظرا لتكلفتها العالية"، مؤكدين أنهم سيقومون بوضع بوابات إلكترونية لتعزيز الرقابة، ناهيك عن تأهيل رجال الأمن الجامعي للقيام بواجبهم على أكمل وجه.