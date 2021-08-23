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رؤساء لجان الأعيان يطلعون على أولويات عمل الحكومة

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الإثنين، 23-08-2021 08:15 م

رؤساء لجان الأعيان يطلعون على أولويات عمل الحكومة

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 الوكيل الاخباري - اطلع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر لدى لقائهم اليوم الاثنين فريقا وزاريا، على أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021 - 2023.

وأشاد المعشر بالخطوة الحكومية وسعيها للحوار مع الأعيان حول أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين، وأهم السياسات والاصلاحات التي تحفز النمو الاقتصادي، وتولد فرص العمل، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

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