رئيسة لجنة المرأة تلتقي السفير الأسترالي

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الوكيل الإخباري- التقت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، النائب مي زيادنة، اليوم الأربعاء، بالسفير الأسترالي لدى الأردن، برناند لينش، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات تمكين المرأة. اضافة اعلان





وأشادت الزيادنة بالعلاقات الثنائية بين الأردن وأستراليا، معربة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في مختلف القطاعات.



وأكدت أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية، خصوصًا فيما يتعلق بتمكين المرأة ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.



وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأردن نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الدعم الدولي لم يكن بالمستوى المطلوب رغم التعهدات التي قُدمت خلال المؤتمرات الدولية.



ودعت الزيادنة إلى تعزيز السياحة الأسترالية إلى الأردن، خصوصًا لزيارة المواقع المسيحية المقدسة، مما يسهم في دعم القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.



من جانبه، أشاد السفير الأسترالي بدور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين.



وجدد التزام بلاده بدعم التعاون المشترك، مستعرضًا أبرز البرامج والمشاريع التنموية التي تساهم بها أستراليا لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في الأردن.