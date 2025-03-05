رئيسة لجنة المرأة تلتقي السفير الأسترالي

وأشادت الزيادنة بالعلاقات الثنائية بين الأردن وأستراليا، معربة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في مختلف القطاعات.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية، خصوصًا فيما يتعلق بتمكين المرأة ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأردن نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الدعم الدولي لم يكن بالمستوى المطلوب رغم التعهدات التي قُدمت خلال المؤتمرات الدولية.
ودعت الزيادنة إلى تعزيز السياحة الأسترالية إلى الأردن، خصوصًا لزيارة المواقع المسيحية المقدسة، مما يسهم في دعم القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد السفير الأسترالي بدور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين.
وجدد التزام بلاده بدعم التعاون المشترك، مستعرضًا أبرز البرامج والمشاريع التنموية التي تساهم بها أستراليا لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
الزبن: لا سجون في الأردن ولا معتقلين سياسيا
-
الصفدي يدعو الحكومة للرد على مطالب النواب بشأن المنح والقروض الجامعية
-
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل
-
الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
مجلس النواب يرجئ جلسة الاثنين إلى الاربعاء
-
قانونية النواب: مشروع قانون الوساطة يهدف لتسوية النزاعات المدنية بالحلول البديلة
-
القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
-
"رئيس النواب" يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش