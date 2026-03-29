رئيس الأعبان يلتقي عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب في المكسيك

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المكسيك عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب، وبحث معهم الأوضاع الراهنة في المنطقة، وآخر مستجدات الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية، إضافة إلى ملف القضية الفلسطينية واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الفايز خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب الصراعات من حوله وحروب المنطقة، وقال، إن "الأردن دولة قوية سياسيا وأمنيا، وقادر على حماية أمنه واستقراره في ظل الصراعات من حوله، وذلك بسبب حكمة جلالة الملك وحنكته السياسية، ووعي الشعب الأردني ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، لكننا بذات الوقت نعاني من تحديات اقتصادية فرضتها على الأردن الصراعات الدائرة والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية والمحيطة به، والتي كان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسياسات دولة الاحتلال العدوانية والتوسعة، إضافة إلى التداعيات التي خلفتها الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع الغذائية".