رئيس الأعيان: مشروع أنبوب النفط مصلحة استراتيجية أردنية عراقية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، يمثل مصلحة استراتيجية لكلا البلدين الشقيقين.

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جاء ذلك خلال مباحثات رسمية أجراها الفايز اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية في مجلس النواب العراقي، إضافة إلى السفير العراقي في الأردن عمر أحمد كريم البرزنجي.



وحضر المباحثات من الجانب الأردني، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين الدكتور عبدالله النسور، ومساعد الرئيس العين الدكتور زهير أبو فارس، إلى جانب السادة الأعيان سلامة حماد، وعلي العايد، ومازن دروزة.