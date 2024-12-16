 
الإثنين 2024-12-16 04:45 م
 

رئيس الأعيان: مشروع أنبوب النفط مصلحة استراتيجية أردنية عراقية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
الإثنين، 16-12-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني، يمثل مصلحة استراتيجية لكلا البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مباحثات رسمية أجراها الفايز اليوم الاثنين، مع  رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية في مجلس النواب العراقي، إضافة إلى السفير العراقي في الأردن عمر أحمد كريم البرزنجي.


وحضر المباحثات من الجانب الأردني، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين الدكتور عبدالله النسور، ومساعد الرئيس العين الدكتور زهير أبو فارس، إلى جانب السادة الأعيان سلامة حماد، وعلي العايد، ومازن دروزة.


وثمن الفايز في بداية حديثه أن تكون الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب العراقي المشهداني إلى الأردن، معتبرا أنها رسالة واضحة تدل على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادتان ملكيتان بالأمير علي بن نايف والسفير الهنداوي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 3.0 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً أمريكياً

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

العيسوي : الاهداف التي تسعى الى تحقيقها مبادرة ” همنا استثمارك” تنسجم مع تطلعات جلالة الملك والمؤسسات الاردنية

أخبار محلية العيسوي : الاهداف التي تسعى الى تحقيقها مبادرة ” همنا استثمارك” تنسجم مع تطلعات جلالة الملك والمؤسسات الاردنية

نقود

اقتصاد محلي 6.7 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي للأردن

الاس

عربي ودولي أول تصريح لبشار الأسد بعد مغادرته سوريا

ؤ

المرأة والجمال زيت النعناع لتحفيز نمو الشعر



 




الأكثر مشاهدة