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الإثنين، 15-11-2021 04:28 م

رئيس البرلمان العربي يهنئ الدغمي لفوزه برئاسة النواب

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي النائب عبد الكريم الدغمي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.

وأعرب العسومي عن خالص التهاني وعظيم التبريكات على الثقة الكبيرة التي ‏حظى بها الدغمي من مجلس النواب والذي يأتي تأكيدًا للخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها في العمل النيابي وتقديراً لدوره وما قدمه من إسهامات ومبادرات بناءة تخدم العمل النيابي في الاردن إذ يعد من النواب المخضرمين الذين قدموا خلال مسيرتهم بمجلس النواب الأردني والبرلمان العربي منذ تأسيسه وعبر عقود إنجازات ملموسة تصب في تعزيز علاقات المملكة مع البرلمانات الوطنية ومحيطها العربي والإقليمي .

وأكد "العسومي"، حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للأردن وشعبه بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة ‏الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني.

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