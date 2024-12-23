رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع

الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن إلى إصدار عفو عام وتبييض السجون في الأردن، متعهدا بأن تقوم اللجنة بإعداد مشروع عفو عام، لتقديمه إلى مجلس النواب.

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