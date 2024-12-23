رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع

وطرح الزبن خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم الاثنين مطالب ما وصفه بالمصالحة السياسية وتبييض السجون.
وأضاف أن جميع الأردنيين يعشقون الملك، وان جلالته لا يمانع أن يكون بصف المواطن الأردني.
بدوره قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي موجها كلامه للزبن إنه عليه أن يطلب عقد جلسة بهذا الشأن للتباحث فيه بشكل أوسع في المجلس.
وجاء الحديث عن العفو العام في ظل اعتصام عدد من المواطنين أمام مجلس النواب للمطالبة بصدور عفو عام.
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