رئيس الشورى السعودي يصل عمان اليوم

الوكيل الاخباري - بدعوة من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وصل رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى المملكة في زيارة رسمية، حيث يعقدان مباحثات برلمانية مشتركة في دار مجلس النواب غداً الثلاثاء.



وكان في استقبال الدكتور آل الشيخ، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وتأتي هذه الزيارة في ظل التأكيد المشترك باللقاءات السابقة على عقد لقاءات دورية تعزز من التعاون البرلماني، وتفعل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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