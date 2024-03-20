رئيس اللجنة القانونية النيابية يوضح حول مشروع العفو العام والجرائم التي سيشملها

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل كل الجرائم والمخالفات التي تحقق تطلعات جلالة الملك والوطن والمواطن الذي وجه الحكومة إلى إعداده.

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وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة لم تتطلع بعد على الجرائم والمخالفات التي سيشملها العفو العام، وهو بحوزة الحكومة التي ستقوم بإعداده قبل إرساله إلى المجلس والسير بالإجراءات الدستورية لإقراره، وأن اللجنة ستعمل لتحقيق المصلحة العامة به.

وتوقع أن يمنح القانون صفة الاستعجال وإقراره قبل حلول عيد الفطر السعيد وقبل صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي تنتهي في 2024/4/11.

وكان وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.



وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.