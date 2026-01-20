الثلاثاء 2026-01-20 05:25 م

"رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الشباب إلى الانخراط في العمل الحزبي، وذلك في كلمة له خلال حفل اختتام مشروع آليات تطوير العمل الحزبي- تمكين، الذي عقد في الجامعة الأردنية، بالتعاون بين الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

ويهدف المشروع لتطوير آليات العمل الحزبي بشكل منهجي ومتخصص للشباب وطلبة الجامعات والأعضاء المنتسبين للأحزاب.


وأكد القاضي أن العمل الحزبي هو بوابة المساهمة الفاعلة في رسم السياسات، وتعزيز المشاركة، وبناء مؤسسات قوية تعكس إرادة الشعب الأردني وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.


وقال "أجد في نتاج هذا المشروع، خلاصات دقيقة ومهمة تعكس فهما معمقا لتحديات الواقع الحزبي في الأردن، حيث قدمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خارطة طريق للتركيز على التمكين الشبابي واستثمار التكنولوجيا، وتعزيز الحضور الإعلامي للأحزاب وضرورة استقطاب قطاعات اجتماعية واسعة للانخراط في العمل الحزبي، وبناء الاستراتيجيات وتعزيز البناء المؤسسي وغيرها من التوصيات الجديرة بالاهتمام، وتستحق المتابعة من قبل جميع المؤسسات الوطنية.

 
 


