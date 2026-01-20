"رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات

ويهدف المشروع لتطوير آليات العمل الحزبي بشكل منهجي ومتخصص للشباب وطلبة الجامعات والأعضاء المنتسبين للأحزاب.
وأكد القاضي أن العمل الحزبي هو بوابة المساهمة الفاعلة في رسم السياسات، وتعزيز المشاركة، وبناء مؤسسات قوية تعكس إرادة الشعب الأردني وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.
وقال "أجد في نتاج هذا المشروع، خلاصات دقيقة ومهمة تعكس فهما معمقا لتحديات الواقع الحزبي في الأردن، حيث قدمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خارطة طريق للتركيز على التمكين الشبابي واستثمار التكنولوجيا، وتعزيز الحضور الإعلامي للأحزاب وضرورة استقطاب قطاعات اجتماعية واسعة للانخراط في العمل الحزبي، وبناء الاستراتيجيات وتعزيز البناء المؤسسي وغيرها من التوصيات الجديرة بالاهتمام، وتستحق المتابعة من قبل جميع المؤسسات الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
"طاقة الأعيان" تطلع على استراتيجية الطاقة وبرنامجها التنفيذي
-
"فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين
-
"البادية النيابية" تبحث برامج الصندوق الهاشمي ودوره في دعم التنمية الشاملة
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024 المتعلق بوزارة الإدارة المحلية والبلديات
-
الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى حملات خارجية تستهدف الأردن
-
السعود ونواب يثمّنون دعم إيطاليا لمشاريع البنية التحتية في المخيمات
-
لجنة العمل بمجلس الأعيان تلتقي تجار ومستثمري العقبة
-
لجنة الطاقة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الغاز اليوم