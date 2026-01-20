"رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات

الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الشباب إلى الانخراط في العمل الحزبي، وذلك في كلمة له خلال حفل اختتام مشروع آليات تطوير العمل الحزبي- تمكين، الذي عقد في الجامعة الأردنية، بالتعاون بين الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

ويهدف المشروع لتطوير آليات العمل الحزبي بشكل منهجي ومتخصص للشباب وطلبة الجامعات والأعضاء المنتسبين للأحزاب.



وأكد القاضي أن العمل الحزبي هو بوابة المساهمة الفاعلة في رسم السياسات، وتعزيز المشاركة، وبناء مؤسسات قوية تعكس إرادة الشعب الأردني وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.