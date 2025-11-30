رئيس النواب: المتقاعدون العسكريون ركن أساسي في مسيرة الدولة

05:20 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، اعتزاز المجلس وفخره بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين قدموا للوطن أسمى صور التضحية والإخلاص.





وبحسب بيان للمجلس، أكد القاضي خلال لقائه اليوم الأحد في دار المجلس، لجنة الكرامة للمحاربين القدامى برئاسة الفريق المتقاعد غازي الطيب، أن المتقاعدين العسكريين هم عنوان الوفاء وركن أساسي في مسيرة الدولة، فقد بذلوا أعمارهم في ميادين الشرف وأسهموا في نهضة الأردن، مشددا على أن منتسبي الجيش والأمن، عاملين ومتقاعدين، ما كانوا إلا درعا منيعا لحماية الوطن، وهم رصيد الوطن وخط الدفاع الأول عنه.



وأوضح أن المتقاعدين العسكريين يحظون بأولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد قدموا دورا عظيما ولهم بصمات جلية في نهضة الأردن والذود عن الوطن، مشيرا إلى أنه، من واجب المجلس، امتثالا للتوجيهات الملكية، دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في مختلف المجالات، ومتابعة مطالبهم وتطلعاتهم مع الجهات ذات العلاقة.



من جهتها، أكدت اللجنة التفافها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ودعمها المطلق لرؤى وتطلعات جلالته، مثمنة بهذا الصدد اللقاءات التي يعقدها جلالة الملك بشكل متواصل مع المتقاعدين العسكريين، والاستماع إلى آرائهم وتلمس احتياجاتهم.



وأشادت اللجنة بالدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب وتواصله المستمر مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مؤكدة أهمية توحيد الجهود الوطنية لدعم مسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك.



وطرحت اللجنة جملة من القضايا العامة والمطالب التي تهم المحاربين القدامى، وسبل تنفيذها على أرض الواقع، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، وإزالة المعيقات أمامهم.



