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الإثنين، 03-06-2024 02:34 م

رئيس النواب: تمكين الشباب ودعمهم ضمن أولويات الملك

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مجلس النواب يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب، مشيرا الى أن دعمهم وتمكينهم ظل على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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وأكد الصفدي خلال رعايته اليوم الاثنين حفل تخريج الفوج الرابع من برنامج الزمالة البرلمانية بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب يزن شديفات، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، وأمين عام المجلس عواد الغويري، أن شباب الوطن قادرون على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد جلالة الملك أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.

 

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