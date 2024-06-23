رئيس النواب ونائب رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لدى لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، نائب رئيس البرلمان الألماني آيدان أوزوجوز، سبل تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية بين البلدين، وأكدا تطابق المواقف الأردنية والألمانية الداعية لحل الدولتين.

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واكد الصفدي خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والمانيا في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها، وضرورة تنمية وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.