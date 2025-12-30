رئيس "النواب" يبحث والسفير المغربي تعزيز العلاقات المشتركة

05:07 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، مع السفير المغربي، فؤاد أخريف، سبل تعزيز العلاقات المشتركة، بخاصة البرلمانية منها.





وأكد القاضي متانة العلاقة الأردنية المغربية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، وتشارك المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وقال رئيس مجلس النواب إن سياسة التوازن والاتزان طالما بقيت حاضرة في المشهد الأردني والمغربي، حيث يشتركان في قيم الحوار والاعتدال والتسامح والكلمة الجامعة في المشهدين العربي والإسلامي.



وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ورفع مستوى التبادل التجاري بما يعكس عمق علاقات البلدين، ويعود بالنفع لصالح الشعبين الشقيقين.



بدوره، قال السفير المغربي إن علاقات الأردن والمغرب تاريخية وراسخة، وإن مواقف البلدين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، تذهب دومًا نحو دعم مصالح أمتينا العربية والإسلامية، لافتًا إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين.



وقدم لرئيس مجلس النواب دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، لزيارة المغرب وإجراء مباحثات برلمانية مشتركة.

